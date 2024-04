Momodesign rinnova i caschi FGTR con Dainese

La nuova generazione di caschi FGTR nasce dalla partnership tra Momodesign e Dainese. Il celebre demi jet urbano ispirato ai caschi dei piloti di elicottero, torna in scena con un evoluzione in tutte le sue forme.

Completamente ridisegnato con un restyling per gli elementi distintivi, tra colori e grafiche, oltre che perfezionato nella sicurezza e nel comfort, la nuova versione del casco vede l'incontro tra la cultura dell'innovazione, della sperimentazione e della sicurezza di Dainese, con il design di Momodesign, con l'obiettivo comune di diffondere il design e la qualità italiana nel mondo, supportando le sfide della mobilità urbana.

Da questi presupposti Momodesign e Dainese hanno creato FGTR EVO e FGTR Classic, le nuove linee della gamma 2024, che si rinnovano raggiungendo la stringente certificazione E2206, grazie alla competenza dei partner nel mondo dei caschi, nei contesti di utilizzo più estremi e nella sicurezza.

FGTR EVO è la versione premium della gamma FGTR e ha un design 100% italiano. Contraddistinto da dettagli artigianali, come i bordi cuciti a mano sul profilo della calotta e della visiera, oggi il modello EVO si rinnova, con tre misure di calotta disponibili, mantenendo la sua forma bombata e il logo a 'T'.

FGTR Classic, invece, punta a unire stile, qualità e sicurezza. Il modello Classic mantiene le stesse caratteristiche tecniche del modello Evo ad eccezione della dotazione del visierino solare. Nella rinnovata versione, le cuciture tono su tono e i nottolini di colore nero enfatizzano un look deciso.

FGTR Classic è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 199 euro per la versione Mono e 219 euro per la versione multi. FGTR Evo è invece disponibile al prezzo di 229 euro per il Mono e 239 euro per il Multi.



