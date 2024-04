Calestrini (Vespa world club), 'presenti tutti i continenti'

"Gli iscritti ufficiali sono 8mila ma hanno partecipato alla parata almeno 14-15 mila veicoli e circa 30 mila persone. Sono molto soddisfatto di questo weekend, nonostante il tempo ci abbia regalato un po' di pioggia ma fa parte del gioco e del modo di essere un vespista, cioè andare in giro sempre perché la pioggia non ci ferma". Lo ha detto Mauro Calestrini, presidente del Vespa World club commentando i numeri dei partecipanti alla grande parata di stamani a Pontedera (Pisa), la città della Piaggio che ha ospitato l'annuale raduno mondiale dei Vespa club.

"Sono arrivati appassionati da tutto il mondo - ha aggiunto - e chi è arrivato dal nord ha trovato anche la neve. Ci sono 55 presidente mondiali di Vespa club, tutti i continenti sono presenti a Pontedera. Ha funzionato tutto molto bene, grazie anche al Comune e alle forze dell'ordine: da dieci anni mancava in Italia un evento del genere e resterà nel cuore di tutti i vespisti. L'Italia è la culla della Vespa e la cultura vespistica ha conquistato il mondo intero: noi portiamo avanti un sogno, cerchiamo di trasmettere la cultura con l'associazionismo, come fa il Vespa club d'Italia che quest'anno era il padrone di casa e lo ringraziamo per l'ottima organizzazione di questa manifestazione".



