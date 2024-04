Tutto pronto a Misano per EICMA Riding Fest

Sta per aprire la prima edizione dell’EICMA Riding Fest, il nuovo evento gratuito organizzato e promosso dall’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano in occasione del suo 110° anniversario e al paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel fine settimana del 27 e 28 aprile.

I numeri parlano di oltre 280 moto in prova su strada, fuoristrada e pista, attività propedeutiche riservate ai giovani e ai giovanissimi e la presenza dei migliori marchi di abbigliamento tecnico. E poi ancora spettacoli di freestyle, l’intrattenimento dal palco con Radio Deejay, la presenza di piloti e leggende del motorsport, le dirette Sky delle gare di MotoGP da Jerez, un village espositivo e anche uno spazio riservato al gaming con simulatori moto e auto.

L’ingresso all’EICMA Riding Fest è completamente gratuito, previa registrazione sul sito eicma.it, così come tutte le attività di guida, ad eccezione dei turni di prova sulla pista internazionale che possono già essere acquistati sempre sul sito della manifestazione e i cui proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli.

"Abbiamo scelto un luogo particolarmente vocato all’accoglienza - ha dichiarato Pietro Meda, presidente di EICMA Sua - che rappresenta la bellezza, la storia e la passione per le due ruote a motore, per poter allestire un altro importante palcoscenico per l’industria motociclistica. Qui a Misano i protagonisti saranno il prodotto finito, le moto e gli appassionati che si uniranno in un’esperienza unica, il tutto senza dimenticare lo spettacolo i contenuti dedicati ad avvicinare in sicurezza giovani e giovanissimi a questo mondo fantastico".

Il biglietto gratuito, ottenuto a seguito della registrazione, consentirà solo di accedere all’area paddock e all’evento, mentre ogni appassionato potrà richiedere e attivare tutte le varie experience di guida gratuite, ad eccezione della track experience, direttamente in loco ai desk delle case costruttrici.

