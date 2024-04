Eicma Riding Fest apre procedura per ingressi gratuiti

Aperte la procedura online per ottenere l'ingresso gratuito alla prima edizione dell'Eicma Riding Fest, il nuovo format organizzato e promosso dall'evento espositivo milanese in occasione del suo 110° anniversario e che si terrà nel fine settimana del 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Per ottenere gratuitamente il titolo d'ingresso è sufficiente accedere al ticket shop sul sito ufficiale di Eicma e registrarsi. Il biglietto consentirà di entrare nel paddock del circuito di Santa Monica, dove ci saranno più di 250 moto in prova, spettacoli, intrattenimento, gaming, attività riservate ai giovani e anche ai bambini da 6 a 12 anni.

Con lo slogan 'Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle', l'Esposizione internazionale delle due ruote chiama quindi a raccolta il suo pubblico nel cuore della Motor Valley per un evento pensato per soddisfare i gusti degli appassionati, tra demo ride gratuiti su asfalto, test off road su uno specifico fettucciato, oltre alle proposte riservate alla prova dei 125cc e a quelle dedicate ai bambini dai cinque ai dodici anni e sviluppate grazie alla collaborazione con la FMI.

Sul fronte dell'intrattenimento, il fine settimana dell'Eicma Riding Fest offrirà al pubblico un palinsesto sviluppato sul modello di MotoLive, il contenitore di Eicma che nell'evento milanese di novembre ospita gare titolate, spettacoli, momenti palco con talent e piloti, freestyle motocross, trial acrobatico e tanto altro ancora.

Il biglietto, gratuito, consentirà solo di accedere all'area paddock e all'evento, mentre ogni appassionato potrà richiedere e attivare le varie esperienze di guida direttamente in loco ai desk delle case costruttrici e nelle varie aree tematiche, fino a esaurimento della disponibilità dei veicoli.



