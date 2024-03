GP del Portogallo da record per pneumatici Pirelli

Il Gran Premio del Portogallo ha visto trionfare due piloti spagnoli, Aron Canet in Moto2 e Daniel Holgado in Moto3, accompagnati dalle prestazioni su pista dei pneumatici Pirelli che hanno accompagnato i piloti di entrambe le classi nel realizzare sia i nuovi record di sempre della pista sia quelli di gara.

"Al termine del nostro secondo Gran Premio - ha commentato Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli - il bilancio è senz'altro positivo e le prestazioni dei pneumatici sono state molto buone. In Moto2 i piloti sono stati velocissimi e Aldeguer ha migliorato il giro record di gara che risaliva al 2020".

"Rispetto al Qatar - ha aggiunto Barbier - dove c'era stata più indecisione sulle mescole da utilizzare in gara, oggi tutti i piloti hanno puntato sulla soft SC0 al posteriore, e questo è un segnale che stanno iniziando a capire meglio la differenza tra le mescole e il loro comportamento. Ancora meglio quanto visto in Moto3 con un miglioramento di ben 18 secondi sul tempo di gara rispetto all'anno scorso, quindi quasi 1 secondo al giro, con Alonso che ha migliorato di oltre mezzo secondo il giro record di gara".

In Moto2 Fermín Aldeguer (Beta Tools SpeedUp/Boscoscuro) ha siglato il nuovo giro record di gara in 1'42.221 all'undicesimo giro, migliorando di quasi 3 decimi il record di Remy Gardner del 2020 (1'42'504) e anche il tempo complessivo di gara è leggermente migliorato rispetto allo scorso anno.

Sulla griglia di Moto3 si sono viste diverse combinazioni per quanto riguarda la scelta pneumatici. Dei tre piloti a podio, il vincitore Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3/GASGAS) ha utilizzato la soluzione medium SC2 per entrambi gli assi, Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo/KTM), secondo, ha invece scelto la soft SC1 sia anteriore che posteriore mentre Ivan Ortola (MT Helmets - MSI/KTM), terzo, ha optato per SC2 all'anteriore e SC1 al posteriore.

