Husqvarna Svartpilen 801 tra design e prestazioni

Husqvarna Motorcycles ha svelato la nuova Svartpilen 801 in versione 2024, prima bicilindrica della gamma naked della casa e pensata per essere un misto di prestazioni, agilità e design.

Con appena 181 kg di peso, la nuova arrivata è costruita attorno a un robusto e leggero telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, che vanta un perfetto bilanciamento tra rigidezza e flessibilità. Al suo cuore pulsa invece un bicilindrico parallelo bialbero da 799 cc, che fa fermare la bilancia a soli 52 kg senza olio e offre una potenza di 105 CV.

L'abbinamento tra il leggero motore e la ciclistica, promette per la Svartpilen 801 un rapporto peso/potenza ottimale, pensato proprio per una guida agile in tutte le condizioni. La frizione antisaltellamento massimizza poi la trazione nelle accelerazioni più forti ed evita l'instabilità in staccata, mentre il quickshifter Easy Shift consente cambiate senza interruzione di coppia.

Le sospensioni Wp Apex sono regolabili e offrono 140 mm di escursione all'anteriore e 150 mm al posteriore. Le gomme Pirelli MT60 Rs, calzate su ruote da 17", pensano invece all'aderenza e al feeling di guida. Il look generale è minimalista come da tradizione per la gamma naked di Husqvarna, anche se la Svartpilen 801 è esaltato da come le luci LED e il manubrio in alluminio in stile offroad.

Gli ausili elettronici presenti a bordo migliorano la guidabilità della Svartpilen 801, perché oltre al controllo di trazione MTC e all'ABS regolabili, sono previsti di serie i riding mode Street, Rain e Sport, mentre il Dynamic Pack opzionale porta l'esperienza di guida su strada a livelli ancora più alti.

Il display TFT da 5" è di serie, così come la Connectivity Unit. Questi due dispositivi, una volta connessi all'App Ride Husqvarna Motorcycles, consentono la navigazione Turn-by-Turn+, la gestione delle telefonate e della play list musicale. Nei blocchetti al manubrio è anche integrato il tasto del lampeggio di emergenza, mentre la protezione antifurto è affidata all'immobilizer.

La nuova Svartpilen 801 sarà disponibile a partire da maggio 2024 al prezzo di 11.530 euro presso i concessionari Husqvarna Motorcycles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA