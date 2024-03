Eicma punta su Misano con l'Eicma Riding Fest

l'Esposizione Internazionale delle due ruote si presenta anche in pista con l'Eicma Riding Fest, il nuovo format organizzato e promosso dall'evento espositivo milanese, che si terrà nel fine settimana del 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

In occasione del suo 110° anniversario, Eicma ha infatti deciso di uscire dai padiglioni della fiera per invadere pacificamente il paddock del circuito di Santa Monica con un evento interamente dedicato ai demo ride delle moto più belle viste e presentate durante l'appuntamento di novembre.

Il week-end a due ruote prevede una ricca offerta di experience per tutti i gusti e per tutte le età, tra prove touring su asfalto, che si svilupperanno nel territorio circostante, turni pista sul circuito internazionale e test off-road di mono e bicilindriche su uno specifico fettucciato per le ruote tassellate.

Per i più giovani non mancheranno due proposte specifiche e propedeutiche a loro dedicate, ovvero una riservata alla prova dei 125 e una per i bambini e le bambine dai cinque ai dodici anni. La due giorni dell'Eicma Rideing Fest offrirà al pubblico anche un palinsesto di intrattenimento, tra spettacoli, incontri con piloti, freestyle motocross, trial acrobatico e tanto altro ancora.



