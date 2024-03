A maggio il motoraduno della Biker Fest International a Lignano

E' in programma dal 9 al 12 maggio a Lignano Sabbiadoro (Udine) la Biker Fest International, evento motoradunistico tra i più grandi d'Europa giunto alla 38/a edizione.

Un evento Custom, organizzato da pionieri del comparto, che da decenni accomuna "le centinaia di migliaia di amanti del settore e non solo, cogliendo l'occasione per presentare le migliori moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali".

Cinque le aree cittadine coinvolte nella kermesse, con diverse attività proposte. Uno dei pilastri dell'evento, spiegano i promotori, resta il Custom Bike Show più storico in Europa (dal 1987), l'esclusività dell'unica data del campionato Custom Bike Show Amd in Italia e la finale delle 12 tappe del campionato Custom Bike Show Imc (Italian Motorcycle Championship) dove si espongono le moto più belle e singolari d'Europa.

Tra le attività proposte, l'area Demo Ride "più importante d'Europa con la presenza ufficiale delle più importanti Case Moto (oltre 4mila i test drive della scorsa edizione); l'area Off Road; i moto tours per scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia; le varie proposte di musica rock e il Pin up contest.

All'insegna della nuova mobilità, l'area e-mobility village ripropone il settore dell'elettrico dando la possibilità ai partecipanti di testare veicoli a 2 e 4 ruote elettrici e ibridi di ogni genere, partendo dai monopattini, passando per l'e-bike, le moto e le auto di ultima generazione. In programma infine anche la 29/a U.S. Car Reunion, storico raduno italiano di auto made in Usa, con circa 400 esemplari di veicoli con particolari stilistici unici in base alle decadi.



