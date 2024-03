Suzuki scende in campo con le novità a Motodays 2024

Suzuki è pronta a scendere in campo aiMotodays, il salone motociclistico di Roma che aprirà al pubblico dall'8 al 10 marzo al polo fieristico di Roma Fiumicino. La dodicesima edizione dell'evento coinvolgerà i motociclisti sia dal punto di vista espositivo sia esperienziale, grazie alla possibilità di provare molte delle novità del mercato.

Suzuki sarà presente al padiglione 6 con una ampia selezione di modelli della sua gamma di moto e scooter, oltre ai demo ride organizzati nell'area esterna, dove si potranno testare alcuni dei modelli della casa di Hamamatsu, comprese le novità 2024 Gsx-S1000Gx e Gsx-8R.

All'interno dello stand al padiglione 6, Suzuki esporrà le protagoniste che hanno attirato l'attenzione del pubblico negli ultimi eventi Eicma 2023 e motor Bike Expo 2024, dagli scooter alle supersport più prestazionali. Tra i modelli, non mancheranno Burgman 400, la naked SV650, la Sport Enduro Tourer V-Strom 650Xt che vanta il motore bicilindrico a V da 70,7 cavalli e il telaio in alluminio.

Presenti anche la V-Strom 800De e la sua esclusiva versione Djebel, così come non poteva mancare all'appuntamento capitolino la streetfighter Gsx-8s. Nell'area esterna di Motodays Suzuki regalerà agli appassionati, muniti di abbigliamento adatto, l'emozione di guidare le sue motociclette, comprese le novità 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA