Dopo ottava tappa Aprilia sempre al comando Africa Eco Race

Con quattro tappe ancora da disputare prima del traguarda traguardo finale di Dakar, Aprilia mantiene la testa della classifica all'Africa Eco Race anche dopo l'ottava tappa. Al termine dei quasi 400 km di speciale affrontati oggi, le Aprilia Tuareg di Jacopo Cerutti e Francesco Montanari hanno occupato rispettivamente la seconda e la quarta posizione.

Sulle dune di sabbia della Mauritania, Cerutti e la sua Tuareg sono stati ancora una volta protagonisti, lottando con i diretti rivali in classifica generale, Alessandro Botturi e Pol Tarres, coi quali ha condiviso gran parte del percorso odierno.

La seconda posizione conquistata oggi gli consente di allungare al comando della classifica generale, con il più vicino inseguitore, Botturi, staccato ora di 3'03, mentre Tarres risulta distanziato di 22'22".

"Una giornata complicata - ha commentato a caldo Cerutti - dalla quale però siamo usciti positivamente. All'inizio abbiamo incontrato dune di sabbia molto molle e mi sono insabbiato un paio di volte. In più, mi sono ritrovato molto presto ad aprire la strada, avendo raggiunto Botturi dopo soli 15 km. A quel punto non è stato semplice individuare la traccia giusta". Francesco Montanari ha invece chiuso in quarta posizione, sfiorando per una manciata di secondi un altro podio. Il risultato gli permette di consolidare la sesta piazza in classifica generale, migliore tra gli esordienti.

Domani i piloti affronteranno la nona tappa, rientrando al bivacco di Amodjar dopo aver percorso 467 km, di cui 364 di speciale cronometrata.

