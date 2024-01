Cerutti porta ad Aprilia anche quarta tappa Africa Eco Race

Prosegue all'insegna dei successi l'avventura di Aprilia all'Africa Eco Race. In sella alla sua Tuareg, Jacopo Cerutti ha infatti conquistato oggi la quarta tappa della competizione. La sezione più lunga di tutta la corsa, con i suoi 472,41 km di cui 467,36 di prove speciali, ha visto i piloti impegnati in Marocco da Oued Draa a Fort Chacal nella periferia di Laayoune.

Cerutti ha avuto la meglio sui diretti avversari Pol Tarres, staccato di 2 minuti, e Alessandro Botturi, sul traguardo ad oltre 4 minuti dal pilota Aprilia. Per il pilota Aprilia è la terza vittoria su quattro tappe disputate, per un ruolino di marcia impeccabile. Il podio odierno rispecchia la situazione nella classifica generale, con al comando Cerutti, seguito da Tarres (+08:55) e Botturi (+10:22).

"Tappa bellissima quella di oggi - ha commentato Cerutti - con un percorso splendido. Ne ho fatto un lungo tratto con Tarres e Botturi dopo averli raggiunti verso il km 200. Le piste erano veloci, meno sconnesse rispetto ai giorni scorsi e questo mi ha permesso di guidare bene e di divertirmi anche se la navigazione è stata piuttosto impegnativa. Ora ci prepariamo per la tappa di domani, prima del meritato giorno di riposo e dello spostamento in Mauritania".

In crescita anche Francesco Montanari, al debutto nei grandi raid, ottavo oggi con la seconda Tuareg in gara e ottavo anche nella classifica generale. La carovana rimarrà in Marocco anche domani per la quinta tappa, da Fort Chacal a Dakhla sulle rive dell'Oceano Atlantico. Saranno 592,6 i chilometri totali, 404,06 di questi su prove speciali, prima di un giorno di riposo per team e piloti.



