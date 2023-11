Cercano di rubare una Kawasaki all'Eicma, denunciati

Un padre e un figlio hanno tentato di rubare una Kawasaki esposta all'Eicma, la fiera delle due ruote appena terminata a Rho Fiera (Milano). I due sono stati però scoperti e denunciati per furto aggravato.

Si tratta, secondo quanto riferito dai carabinieri, di un uomo di 55 anni e del figlio diciottenne, che si era finto operaio, ieri mattina alle 9.30, accodandosi dietro alcuni manovali che stavano recuperando le moto allo stand della casa giapponese, che ne aveva presenti all'Eicma quasi 60. Tre dei quattro operai che si sono presentati erano veri, mentre per la quarta moto, che non risultava sulla bolla di trasporto, è iniziata una ricerca in tutta la Fiera, dopo che i carabinieri ne avevano bloccato gli ingressi. Un'ora dopo, al Cargo numero 3, la moto, una Kx 250x, del valore di circa 11mila euro, è stata trovata dentro un furgone con targa tedesca, sul quale si trovavano anche padre e figlio, di origini slovene e nazionalità tedesca.



