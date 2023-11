Eicma: Ducati Hypermotard 698 Mono Rve è la moto più bella

La moto più bella di Eicma 2023, secondo il parere del pubblico dell'Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori andata in scena nei giorni scorsi, è la Ducati Hypermotard 698 Mono Rve.

Il concorso Vota e vinci la moto più bella del Salone, organizzato fin dal 2005 dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con Eicma, vede quest'anno la dodicesima vittoria per Ducati. L'Hypermotard 698 Mono Rve ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti sui circa 25.500 appassionati, tra visitatori della Fiera e utenti del sito di Motociclismo, che hanno espresso la loro preferenza.

L'annuncio della vittoria dell'Hypermotard 698 Rve è arrivato domenica 12 novembre, giornata conclusiva del Salone, seguito dalla premiazione ufficiale presso lo stand di Motociclismo. A ritirare il riconoscimento per l'azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, direttore del Centro Stile Ducati.

Il risultato conquistato dall'Hypermotard 698 Mono Rve costituisce la conferma dell'interesse suscitato dalla fun-bike Ducati, esposta allo stand assieme al motore Superquadro Mono.

La casa di Borgo Panigale ha esposto le novità presentate nel corso della World Premiere 2024, che proprio a Eicma 2023 ha vissuto il suo settimo episodio, con la presentazione della Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916.

In fiera non sono mancati nemmeno i tre modelli Scrambler Icon, Full Throttle e Nightshift, protagonisti di un evento fuori salone che ha visto la partecipazione del duo di artisti Van Orton Design, oltre alla nuova e-Mtb Powerstage RR. Ducati ora aspetta gli appassionati al World Ducati Week 2024.

L'appuntamento è fissato per il weekend dal 26 al 28 luglio, come sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.



