Piaggio, Colaninno "siamo un insieme di sogni"

Interpretare i sogni delle giovani generazioni, ma non solo, per continuare a rinnovarsi, nonostante quasi 140 anni di storia, è l'ambizione di Piaggio, come ha sottolineato Michele Colaninno, amministratore delegato Piaggio, nel corso della conferenza stampa in occasione di Eicma 2023 a Rho MilanoFiere.

"Dire che il gruppo Piaggio produce solo moto è come dire che i Rolling Stones siano solo un gruppo musicale. Il gruppo Piaggio è un insieme di sogni portati all'attenzione del mondo con dei marchi straordinari e il sogno è un elemento fondamentale del futuro. I ragazzi di oggi hanno una tecnologia a disposizione che per me è affascinante e riuscire a interpretare i loro sogni è una sfida molto difficile. Abbiamo l'ambizione di costruire mezzi di mobilità per chiunque, dai giovani agli adulti" le parole dell'a.d..

"Per quel che riguarda la Vespa, non bisogna avere l'arroganza di modificare ciò che è stato fatto bene, possiamo farla crescere, allargando orizzonte oltre il veicolo, ma è un abito fatto su misura. Abbiamo tante idee per il futuro, ma senza l'arroganza di toccare il suo essere Vespa, che rappresenta un modo di vivere" ha continuato Michele Colaninno.





