Eicma: Meda, l'80ma edizione è dedicata a Roberto Colaninno

È dedicata all'imprenditore Roberto Colaninno, l'ex presidente di Piaggio scomparso lo scorso agosto a 80 anni, l'edizione numero 80 di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote che si apre alla Fiera di Milano a Rho, fino al 12 novembre. "Vogliamo iniziare questa edizione con un ricordo di Roberto Colaninno, che oggi sarebbe stato qui con noi e che è mancato da poco - ha spiegato Pietro Meda, presidente di Eicma nel corso dell'evento inaugurale -.

Questa edizione è dedicata a lui e mando un abbraccio ai suoi figli e alla sua famiglia".

Questa edizione di Eicma "sarà straordinaria, sono oltre 2mila i brand rappresentati, con 700 espositori diretti e l'industria ancora una volta ci ha dato una grande risposta - ha aggiunto -, questo conferma che questo è un evento centrale per le due ruote, il più importante al mondo. Mi piace pensare che siamo come una olimpiade e che ogni anno le Olimpiadi delle moto si tengono a Milano".

L'industria delle due ruote "ha dato una risposta impressionante anche questo anno - ha aggiunto Paolo Magri, amministratore delegato Eicma e presidente di Confindustria Ancma -. Siamo cresciuti in questi anni in modo incredibile.

Siamo l'evento più importante al mondo dedicato alle due ruote, con una ricaduta molto importante per la Lombardia e per l'Italia. Questo ci da l'autorevolezza per interloquire con il governo".

