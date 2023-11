Eicma: A.Fontana, evento che rappresenta lo spirito lombardo

Eicma, il salone internazionale delle due ruote che si è aperta alla Fiera di Milano a Rho, "rappresenta lo spirito lombardo che coniuga bellezza, creatività, sviluppo e tecnologia. Un evento di rilevanza mondiale, che continua a progredire, in cui sono riscontrabili tanti aspetti e specificità della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'inaugurazione dell'evento giunto alla sua 80/a edizione.

"Siamo al fianco della fiera - ha proseguito Fontana - e di tutte le aziende presenti, sostenendole nel loro sforzo. La Lombardia è punto di riferimento del settore del ciclo e del motociclo a livello internazionale, grazie al lavoro di tante imprese e artigiani che fanno grande questa terra".

La Regione Lombardia "supporta in modo convinto il comparto fieristico e lo abbiamo fatto anche nei momenti più critici, quando qualcuno metteva in dubbio il futuro stesso delle fiere - ha concluso -, che invece restano di grande importanza e attualità anche per l'indotto turistico che sono in grado di generare".



