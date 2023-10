Ducati DesertX Rally nasce all'insegna dell'off-road

È un inno all'avventura vissuta sulle due ruote di una moto, il terzo episodio della World Première 2024 di Ducati che ha svelato la nuova DesertX Rally.

Nata sulla base della DesertX, ovvero la prima moto di Borgo Panigale dotata di cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, la Rally fa il suo ingresso in scena per la gioia dei fuoristradisti audaci, degli appassionati di rally raid e di competizioni all'insegna dello sterrato.

A caratterizzare la nuova arrivata in casa Ducati è anche una componentistica da prima della classe e di derivazione racing.

Sulla DesertX Rally sono infatti state adottate soluzioni specialistiche ed efficaci per l'off-road. In aggiunta, la moto è stata a lungo sviluppata e testata anche nei campi di gara, per offrire il meglio in termini di prestazioni lontano dalla striscia di asfalto.

In occasione delI'Iron Road Prolog all'Erzbergrodeo 2023, la DesertX Rally è stata protagonista con Antoine Meo, già pluri campione del mondo enduro e campione europeo supercross, che l'ha portata sul primo gradino del podio della categoria bicilindriche.





In Ducati, per la versione 'speciale' di Desert, hanno pensato anche ad uno stile che potesse risultare distintivo, puntando anche su una nuova livrea e a soluzioni tipiche del mondo off-road a rinforzo della componente estetica, per togliere ogni dubbio sulla sua indole già al primo sguardo.

La vera anima fuoristradistica della Rally è però assicurata dalla dotazione tecnica. Il parafango anteriore alto garantisce l'utilizzo anche in condizioni del fondo particolarmente difficili e le sospensioni Kayaba a corsa maggiorata con forcella a cartuccia chiusa e ammortizzatore con pistone maggiorato sono di derivazione motocross, per consentire il superamento di ogni ostacolo.

Come se non bastasse, le nuove ruote a raggi centrali, con misure e caratteristiche proprie del fuoristrada racing, in aggiunta al paracoppa in carbonio forgiato e ai pedali di cambio e leva freno posteriore ricavati dal pieno, rendono la Rally una moto inarrestabile su ogni tipo di terreno.

Il cuore pulsante della Ducati DesertX Rally, che sarà disponibile nelle concessionarie a gennaio 2024, è invece motore bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3 con distribuzione desmodromica. La potenza massima è di 110 CV a 9.250 giri/minuto e la coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri/minuto.



