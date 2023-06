Il MotoGP nel 2022, un francobollo celebra la Ducati

Lo Stato italiano su decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha omaggiato la vittoria della Ducati nel mondiale motogp 2022 con un francobollo celebrativo. All'annullamento filatelico, che si è svolto all'interno della hospitality Ducati all'autodromo del Mugello dove è in corso il weekend del gran premio d'Italia, hanno partecipato il direttore generale Ducati corse Luigi Dall'Igna, il Sottosegretario di Stato alle imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto, il responsabile zecca e filatelia del poligrafico e zecca di Stato Matteo Taglienti e il responsabile filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti. ''Una cornice straordinaria e quale occasione migliore essere presente con l'emissione filatelica che vuole riconoscere tutto quanto è stato fatto lo scorso anno con la vittoria del campionato del mondo 2022 - ha spiegato Bergamotto - L'annullamento filatelico rappresenta la presenza dello Stato che vuole riconoscere un valore particolare che in questo caso è quello di Ducati, un'eccellenza italiana nel mondo che è nel cuore di tutti''. Le ha fatto eco il dg Dall'Igna: ''Nel 2022 credo che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale e forse è giusto che tutti i ragazzi del team, Pecco (Bagnaia, campione del mondo) compreso, si siano meritati questo riconoscimento da parte dello Stato. Proveremo a ripeterci in questa stagione, sappiamo che vincere è complicato e vincere un campionato lo è ancora di più.