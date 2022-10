Zero Motorcycles, 107 milioni di dollari dagli investitori

Zero Motorcycles, leader nel segmento delle moto e dei propulsori elettrici, ha annunciato il completamento di un nuovo round di finanziamenti da 107 milioni di dollari. L'operazione ha visto la partecipazione di alcuni investitori finanziari e partner strategici come Polaris, Exor, Hero MotoCorp e del finanziatore di lunga data Invus.

"Sin dalla sua nascita in un garage di Santa Cruz, Zero Motorcycles ha contribuito a ridefinire il concetto in continua evoluzione di moto elettrica portandolo ai massimi livelli. Zero ha venduto oltre 20.000 veicoli che hanno accumulato più di 200 milioni di chilometri di esperienza su strada e fuoristrada e ha sviluppato la più avanzata tecnologia di propulsione elettrica guidata dal sistema operativo proprietario Cypher III. L'azienda ha saputo anche costruire un marchio innovativo e internazionale molto rispettato nel settore dell'e-mobility", ha dichiarato Sam Paschel, Chief Executive Officer di Zero Motorcycles.

Questa operazione, ha spiegato il manager, servirà a finanziare lo sviluppo di future attività globali e di vendita e la realizzazione di nuovi modelli e consentirà una nuova spinta per la crescita. Con questo nuovo finanziamento, Zero Motorcycles è arrivata a raccogliere oltre 450 milioni di dollari di capitale e porterà l'investimento complessivo a oltre 500 milioni di dollari grazie a un'ulteriore operazione prevista entro fine anno.

Grazie a questi ulteriori finanziamenti, Zero Motorcycles dispone oggi di tutte le risorse necessarie per continuare a spingersi oltre i confini guidando la trasformazione del settore motociclistico e degli sport motoristici attraverso l'elettrificazione.

La strategia commerciale di Zero si basa su tre pilastri fondamentali: realizzare moto per i motociclisti e quindi sviluppare una gamma completa di modelli che comprenda moto stradali, adventure sport e dual sport; incentivare la vendita alle flotte, Zero è presente in oltre 200 dipartimenti di polizia e flotte di enti pubblici; contribuire a diffondere l'elettrificazione attraverso la vendita dei suoi powertrain e della tecnologia proprietaria a partner di spessore.