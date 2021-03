Yamaha TMAX, 20 anni di 'scooterone' sportivo

Vent'anni di TMAX per Yamaha che nel 2001 lanciava lo scooter ad alte prestazioni. Protagonista di numerose evoluzioni nel corso degli anni e con un motore a 2 cilindri da 500 cc capace di raggiungere i 160 km/h, la 1ª generazione di TMAX è stata accolta come la prima incarnazione di scooter sportivo. Grazie al compatto motore montato rigidamente nel telaio tubolare in acciaio, ha fornito un nuovo livello di stabilità ad alta velocità che lo ha reso il veicolo ideale per chi aveva bisogno di spostarsi ogni giorno su lunghe distanze in modo veloce, comodo e pratico. Tra il 2004 e il 2007, la 2ª generazione ha portato le prestazioni a un livello superiore con l'introduzione di un motore a iniezione più potente, mentre la qualità della guida è stata migliorata con una nuova forcella e il doppio a disco anteriore, con ABS come optional. Il modello è stato poi dotato di un freno di stazionamento con la ruota posteriore più grande da 15". Nel 2008, la 3ª generazione TMAX disponeva di un telaio completamente nuovo con una migliore manovrabilità grazie all'introduzione di una struttura leggerissima in alluminio. Il 2012 ha vistopoi il lancio della 4ª generazione, dotata di un nuovo telaio e di un motore più potente da 530 cc con trasmissione a cinghia. La 5ª generazione è invece arrivata nel 2015. Le sue caratteristiche più rilevanti sono state la forcella a steli rovesciati tipica delle moto e le pinze freno radiali. Nel 2017 è stata poi la volta della 6ª generazione con un nuovo look e una serie di sofisticati sistemi di assistenza elettronica al pilota. Lo scorso anno è stato lanciato il più dinamico e potente TMAX, con una nuova e più aggressiva carrozzeria, unita a un motore da 560 cc di cilindrata superiore. Oggi per festeggiare la ricorrenza, arriva TMAX 20° anniversario, del quale saranno realizzate solo 560 unità numerate. Caratteristica principale di questo nuovo modello è la carrozzeria forgiata in carbonio che regala a ogni scooter una propria 'unicità'. A differenza della fibra di carbonio tradizionale, che ha un motivo a 'tessuto' uniforme, ognuno dei componenti forgiati in fibra di carbonio utilizzati ha una finitura superficiale specifica che rende unica ognuna delle 560 unità.



Ogni TMAX 20° anniversario sarà inoltre dotato di un badge numerato e sarà rifinito in uno speciale colore Tech Graphite, abbinato a cerchi in bronzo a contrasto.