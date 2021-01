Aprilia RSV4, si rinnova la 'corsaiola' da 217 CV

E' una nuova Aprilia RSV4, quella presentata dalla casa di Noale sui propri canali web. Nata con l'obiettivo di vincere in pista e in tutte le prove comparative, il modello Aprilia ha attraversato un decennio fino di evoluzione, fino ad arrivare, con la sua versione più estrema, a correre nel Mondiale MotoGP. Quella al debutto in anteprima mondiale sulle pagine web di Aprilia rappresenta ora una versione profondamente rinnovata, a partire dall'estetica. Il nuovo design è frutto del lavoro svolto a livello di aerodinamica applicata, alla ricerca di soluzioni sempre più complesse e innovative. Lo stile ispirato a quello della RS 660 e le forme modellate in galleria del vento permettono un coefficiente di resistenza aerodinamica molto ridotto, con un sensibile vantaggio nelle performance alle alte velocità, aumentando anche la pressione dell'aria nell'airbox, il tutto aumentando la deportanza. Ora le winglets non sono elementi aggiunti sulle fiancate, ma sono integrate nella carenatura a doppia parete, in modo da ottimizzare la stabilità alle alte velocità e al contempo migliorare il raffreddamento del motore, deviando i flussi di aria calda dal pilota. Il gruppo ottico anteriore a triplo LED, dotato di luci DRL perimetrali, rappresenta la firma luminosa delle Aprilia sportive e integra la funzione 'bending lights': la coppia di fari supplementari che illumina l'interno della curva, aumentando la visibilità in piega. L'ergonomia è completamente nuova e migliorata grazie al nuovo serbatoio e alla nuova sella, con più spazio e una posizione di guida più naturale e decontratta. I comandi elettrici sono più funzionali e intuitivi, la nuova strumentazione TFT è più grande e completa. Grazie alla nuova centralina Marelli 11MP e alla nuova piattaforma inerziale a sei assi, entrambe più potenti, migliora la gestione elettronica con comando del gas full Ride-by-Wire e si affinano le logiche di funzionamento dell'APRC. La suite di controlli elettronici di Aprilia si completa poi con l'introduzione del controllo multilivello del freno motore. Sei sono invece i Riding Mode, tre per la pista e tre per la strada. Il 4 cilindri a V stretto, malgrado l'omologazione Euro 5, guadagna più coppia e conferma la potenza massima di 217 CV, grazie al nuovo impianto di scarico e all'aumento della cilindrata effettiva dai precedenti 1.077 cc agli attuali 1.099 cc.