MV Agusta, nasce a Monaco Design Studio per 'one off'

Si chiama Monaco Design Studio ed è il luogo dove nascono i 'pezzi unici' MV Agusta. La casa di Schiranna ha infatti annunciato l'inaugurazione ufficiale dello studio, in quel del Principato di Monaco, specializzato nella progettazione dei modelli cosiddetti 'one off', ovvero gli esclusivi pezzi unici prodotti in un solo esemplare e per la clientela più esigente del marchio. Lo studio nasce dalla concessionaria monegasca di MV Agusta, già abituata a soddisfare le richieste molto particolari degli appassionati collezionisti del Principato, inclini alla personalizzazione dei modelli più prestigiosi del marchio. Il campione del mondo e tre volte campione italiano Virginio Ferrari, fondatore e titolare dello Studio, è un collaboratore storico di MV Agusta. Nel 1994 ha fondato la Virginio Ferrari Racing, che a partire dal 1998 è diventa importatore ufficiale del marchio MV Agusta nel Principato e attualmente anche nel vicino dipartimento francese delle Alpi Marittime. Al suo fianco sin dagli esordi, il mago della meccanica Kazuhito Shimizu, già referente tecnico di MV Agusta in Francia. Nel 2013 si è unito a loro il designer Alexandre Dauly. "Se c'è un posto dove poterci spingere oltre in termini di lusso e prestigio - Ha detto Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A. - quello è Montecarlo e se c'è un uomo capace di pilotare questo progetto, quello è Virginio Ferrari.



La presentazione ufficiale del Monaco Design Studio non è altro che il dovuto riconoscimento del lavoro straordinario di Virginio in tutti questi anni. A lui e al suo team i nostri migliori auguri di successo". "Nella mente di ogni biker - ha commentato Virginio Ferrari - troviamo un desiderio di personalizzazione della moto, per renderla più vicina poss(ANSA).