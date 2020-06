Malaguti, per i 90 anni promozione sugli scooter

Per festeggiare il novantesimo compleanno, Malaguti punta sulle promozioni. KSR, distributore ufficiale dei prodotti Malaguti, ha infatti deciso di attivare una nuova promozione sul bestseller Madison 300. La promozione riduce di 300 euro il prezzo di listino (6,5 per cento di sconto) e rappresenta un incentivo per favorire la ripresa del mercato in favore di tutti i clienti che sceglieranno lo scooterone italiano tra il primo e il 31 luglio di quest'anno.



L'impostazione motociclistica del generoso monocilindrico di 278 cc da 26 Cv che spinge il Madison 300, è stato pensato tanto per gli spostamenti in città quanto per i percorsi extraurbani, mantenendo consumi medi contenuti in 3,6 l/100 km e permettendo percorrenze fino a 50 km/litro in città. Il modello Malaguti è caratterizzato anche dall'ampio display TFT e dalla presa di ricarica USB situata nel sottosella. Le carenature ed il parabrezza regolabile proteggono il rider nei trasferimenti autostradali, mentre il peso contenuto di 188 kg agevola le manovre nel traffico cittadino. Il vano sottosella può ospitare un casco integrale ed uno di tipo jet per viaggiare comodamente in due senza inutili ingombri una volta a destinazione.



Madison300 è già disponibile presso tutti i rivenditori ufficiali Malaguti nelle tinte rosso o nero, anche in versione Anniversary Edition, con prezzi a partire da 4299 euro, franco concessionario, anche con finanziamento Findomestic ad interessi zero.