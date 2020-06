MV Agusta, una app per personalizzare la moto e viaggiare

Una app segna l'ingresso di MV Agusta nel mondo dei servizi digitali. Si chiama MVRideApp, è già disponibile con download gratuito su Apple Store e permette di sfruttare al meglio le potenzialità di personalizzazione delle moto MV Agusta. Proposta inizialmente in due lingue (italiano e inglese, con estensione a breve alle altre principali lingue utilizzate dai clienti MV Agusta), l'app è suddivisa in tre sezioni: La mia moto, Itinerari e Viaggi. Con 'La mia moto' si accede a molti dati che vanno dal livello di carica della batteria e quello della benzina e tramite Bluetooth le informazioni sono trasferite allo smartphone. Con MV Ride è possibile personalizzare ogni dettaglio della moto: basta accedere ai menu motore, sospensioni e sicurezza. Ad esempio è possibile modificare in pochi click la risposta delle unità a controllo elettronico Öhlins EC, direttamente dallo smartphone: un tocco sullo schermo ed ecco cambiata la regolazione della forcella, dell'ammortizzatore posteriore o dell'ammortizzatore di sterzo.



Il controllo di trazione e l'ABS sono anch'essi regolabili da app, come del resto la mappa Custom su piattaforma MVICS 2.0. La seconda sezione della app è dedicata invece agli Itinerari e si basa sulla cartografia HERE. L'utente può facilmente visualizzare i percorsi sullo smartphone per poi seguire la navigazione turn-by-turn sull'ampio pannello TFT a colori di seconda generazione sulla moto. La sezione Itinerari permette inoltre di salvare e condividere i percorsi che si vorranno realizzare nel prossimo futuro, con la possibilità di riceverli anche da altri utilizzatori della app per poi affrontare i viaggi in gruppo. Con Viaggi è possibile collezionare percorsi, completi di tutti i dati di guida, registrati dalla moto e trasmessi via Bluetooth allo smartphone. Angolo di piega, marcia inserita, apertura del gas e molte altre informazioni vengono registrate e associate al percorso.