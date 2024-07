Brembo premiata con l'A' design award and competition 2024

Brembo è stata premiata con l'A' design award and competition 2024 per la sua pinza freno Octyma, ricevendo il platinum award nella categoria design di parti di veicoli e accessori auto.

Il riconoscimento sottolinea il "design distintivo dei prodotti Brembo e conferma l'impegno costante dell'azienda nel portare innovazione alla mobilità del futuro. Inoltre, evidenzia l'impareggiabile capacità di Brembo di coniugare design e prestazioni", spiega una nota.

Octyma è la pinza freno in alluminio a 8 pistoni, con una forte personalità e un design innovativo, per vetture ad alto contenuto tecnologico. Da un punto di vista tecnologico, l'innovativa disposizione a croce dei pistoni ottimizza la frenata, attraverso una migliore distribuzione della pressione, migliorando sensibilmente l'efficacia della frenata.



