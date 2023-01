Un francobollo con la nuova ''Fiat Uno''

In concomitanza con il lancio sul mercato, nel 1983, alla Fiat Uno venne dedicato anche uno speciale francobollo. Ecco cosa scrisse l'ANSA

La Fiat ''Uno'', la nuova vettura della casa automobilistica si affaccera' da un francobollo italiano: il nuovo valore sara' emesso giovedi' prossimo (20 gennaio) nell' ambito della tematica filatelica ''il lavoro italiano nel mondo''. La serie sara' completata da un altro francobollo che raffigura una stilizzazione della ''presenza'' della Fiat nel mondo.

I due francobolli hanno vignette diverse, ma sono stampati ''se - tenants'' e, quindi, attaccati l' uno all' altro tramite la dentellatura. il valore e' di 400 lire l' uno, pari alla tariffa delle lettere per l' italia in vigore dal prossimo primo febbraio, mentre insieme i due francobolli equivalgono al ''diritto di espresso'' che si aggiunge all' affrancatura ordinaria. in particolare, il francobollo dedicato alla ''uno'' riproduce l' immagine di un robot che ''lavora'' sul frontale della nuova vettura. la tiratura e' di cinque milioni di esemplari per ognuno dei due francobolli che il poligrafico ha stampato, a quattro colori, in fogli da 20 serie complete.

Il giorno di emissione l' ufficio filatelico principale di Roma adottera' anche un annullo speciale con la dicitura ''Il lavoro italiano nel mondo - l' industria automobilistica''. Nel darne notizia, la fiat rileva che e' la prima volta che le poste italiane realizzano un' emissione di francobolli per celebrare il lavoro dell' industria automobilistica nazionale, ma l' iniziativa proseguira' nel prossimo anno con l' emissione di altri quattro francobolli dedicati a modelli di autovetture antiche e moderne italiane. Ma per i collezionisti di annulli postali (i ''marcofili'') l' emissione avra' una ''coda'': nei giorni successivi all' emissione (il 21 e il 22 gennaio) a Roma, Milano e Torino sara' possibile far timbrare, in uffici postali mobili, la corrispondenza e le buste preparate dai collezionisti con annulli speciali figurati che ricorderanno la presentazione in anteprima mondiale della vettura che avviene, contemporaneamente, a cape canaveral (stati uniti). A commento della serie comparira' poi sul ''bollettino illustrativo'' delle poste, un articolo dell' amministratore delegato della fiat Cesare Romiti che fara' il punto sulle collaborazioni internazionali della fiat.