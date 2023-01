La Fiat Uno compie 40 anni

La Fiat Uno spegne 40 candeline, e festeggia un anniversario importante, in un momento in cui il marchio si trova in una nuova fase di svolta, proprio come allora. Infatti, avviato il processo di elettrificazione, con le vetture ibride, Fiat è passata anche all'elettrico puro con la 500e, e sta compiendo il proprio percorso verso la transizione energetica.

Nel 1983, con un investimento di 1000 miliardi di lire, la Fiat Uno fu l'auto della ripresa. una vettura che, al termine della carriera, fu venduta in oltre 9 milioni di esemplari.

Portava innovazione, a partire dallo stile firmato Giugiaro, e poteva contare su una campagna di comunicazione innovativa, con un linguaggio moderno. Lo spot, realizzato con il prestigioso coinvolgimento di Giorgio Forattini, recitava frasi del tipo: "è comodosa", "è sciccosa", "è scattosa", "è risparmiosa", e, per la variante diesel, "è viaggiosa". infatti, il 1.3 a gasolio aspirato prometteva, sempre in base al lancio pubblicitario, di far dimenticare il superbollo.

Auto dell'anno nel 1984, la Fiat Uno presentava un interno che guardava al futuro, al pari della linea esterna con parabrezza inclinato, che favoriva un Cx di 0,33.

Infatti, la strumentazione era affiancata da due satelliti, e c'erano soluzioni originali, come il posacenere che poteva scorrere lungo la plancia, o il pulsante del clacson integrato nel comando delle frecce.

Inizialmente, nel 1983, le motorizzazioni erano di 900, 1.100 e 1.300 cc, con potenze che andavano dai 45 ai 70 CV e, a pochi mesi dal lancio, si aggiunse la diesel aspirata da 45 CV.

Due anni più tardi arrivò la Turbo i.e. da ben 105 CV che poteva raggiungere i 200 km/h di velocità massima, ed entrò in gamma il motore Fire 1.0 sulla 45, al posto dell'unità precedente derivata dalla Fiat 127.

Nel 1986 il turbo arrivò anche sulla variante a gasolio, e così debuttò la Uno Turbo D 1.4 da 70 CV.

Non mancò una versione con cambio automatico a variazione continua, denominata Selecta, ad arricchire la gamma che, anno dopo anno, acquisì diversi aggiornamenti tecnici.

Con il restyling del 1989, la Uno acquisì diversi spunti stilistici dall'allora sorella maggiore, la Tipo, e prima di lasciare il testimone alla Punto, abbassò il Cx a 0,30.

Inoltre, ridefinì il design degli interni in maniera più tradizionale, e incrementò le prestazioni dei motori, con la Turbo i.e. che arrivò al traguardo dei 118 CV, grazie all'aumento di cilindrata a 1.372 cc, e all'adozione della turbina Garrett T2 in luogo della IHI montata sulla prima serie.