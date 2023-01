Auto e moto rubate a Palermo, sequestrato un magazzino

Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno sequestrato un magazzino diroccato che sembrava abbandonato e che era utilizzato per smontare auto e moto rubate in via Macello a Palermo. L'immobile è stato dichiarato inagibile al termine di un sopralluogo dei vigili del fuoco.

Dentro sono state trovate due auto rubate dalle quali erano stati smontati i motori, vari pezzi di ricambio e diversi telai, integri o fatti a pezzi, di altrettante macchine con ogni probabilità rubate. Sono intervenuti gli agenti della Scientifica che hanno eseguito una serie di accertamenti e sono risaliti a un uomo di 60 anni che è stato denunciato. Per sgomberare l'area è stato richiesto il contributo del Comune attraverso alcune squadre di operai in servizio presso le società partecipate. Le due auto rubate e senza motore, una Ford Fiesta e una Seat Ibiza, saranno restituite ai proprietari che ne avevano denunciato il furto a marzo 2022.