A Manfredonia "Ruote nella Storia" di Aci

L'Automobile Club di Foggia, in collaborazione con ACI Italia e ACI Storico, organizza a Manfredonia la manifestazione "Ruote nella Storia 2022".

L'evento si svolgerà il giorno 13 novembre, e prevede la partecipazione di auto storiche immatricolate fino al 31 dicembre 1992.

L'iniziativa, spiega una nota, ha lo scopo di valorizzare la cultura, il turismo e i prodotti enogastronomici del territorio provinciale, attraverso un percorso itinerante con al centro la passione per le auto d'epoca.

Ospite speciale della manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia dalla Provincia di Foggia dal Comune di Manfredonia e dal Coni, sarà il pilota foggiano Lucio Peruggini che ha conquistato il sesto titolo del Campionato Italiano Velocità Montagna 2022 a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9 al Libergolis Pneumatici per le verifiche tecnico-sportive e la distribuzione di materiale promozionale, illustrativo e contrassegni di riconoscimento. Alle 10 la partenza in corteo per Manfredonia: un'ora dopo l'arrivo in piazza Diomede, dove ci sarà il saluto delle autorità e una visita guidata del Museo del mare. Dopo la benedizione delle autovetture storiche da parte dell'Arcivescovo Monsignor Franco Moscone, la giornata prevede un pranzo a base di prodotti tipici locali al ristorante Reginella e la visita guidata al Museo Storico dei Pompieria. Al termine della manifestazione ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

La giornata sarà seguita da una troupe televisiva di ACI Storico, che realizzerà un servizio televisivo che sarà trasmesso nell'ambito dell'ACI Storico Magazine su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) dal 14 al 20 novembre 2022 e su decine di canali in convenzione sul digitale terrestre.