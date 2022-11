Ford, in campo con il tennis per Next Gen Atp Finals

Tra prestazioni e sostenibilità, Ford Italia scende in campo con il tennis. La casa dell'Ovale Blu è infatti auto ufficiale delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in corso in questi gironi a Milano con le giovani promesse del tennis.

La partnership porta Ford all'evento sportivo che si articola su cinque giorni, con due gironi da quattro giocatori ciascuno, seguiti da semifinali e finale che vede protagonisti gli otto migliori giocatori al mondo con età fino ai 21 anni. Ford, per l'occasione, ha messo a disposizione di giovani atleti, staff e ospiti, tutta la sua gamma elettrificata di vetture, compresa la Mustang Mach-E, il primo Suv 100% elettrico della casa automobilistica e scelta per interpretare la sintesi di performance all'insegna della sostenibilità.

La 'pony-car' dal cuore elettrico è infatti l'auto che traccia per Ford la strada di una nuova mobilità, sostenibile e connessa, tra design e linee eleganti tipiche di una vettura del segmento premium, per un'autonomia fino 600 km, contro l'ansia da ricarica. Il primo Suv 100% elettrico Ford sarà esposto presso l'Allianz Cloud di Milano durante i giorni dell'evento e chi fosse interessato potrà partecipare al programma '2Day Drive Mustang Mach-E', che offre la possibilità di provare la vettura nella propria quotidianità per 48 ore.

Sul piano dei progetti futuri, Ford ha fatto dell'elettrificazione il punto di forza del suo piano strategico per l'Europa e prevede, entro il 2030, la commercializzazione di una gamma di vetture esclusivamente elettriche, con l'obiettivo di diventare carbon neutral nella produzione e nella logistica, inclusi i fornitori, entro il 2035.