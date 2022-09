A Revello, nel Cuneese, fa tappa "Ruote nella storia" di Aci

Si è svolto domenica 25 settembre a Revello l'evento "Ruote nella Storia 2022", organizzato dall'Automobile Club Cuneo, con il patrocinio della Città e sponsorizzata dalla Sara Assicurazioni (compagnia ufficiale dell'ACI).

La tappa cuneese del tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d'epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola, ha visto la partecipazione di 40 vetture e di centinaia di appassionati e turisti che fin dalle prime ore del mattino hanno potuto ammirare i modelli esposti lungo tutto il perimento di piazza della Vittoria. A dare il via alla sfilata sono intervenuti il presidente dell'Automobile Club Cuneo Francesco Revelli e il direttore Giuseppe De Masi con il fiduciario sportivo Simone Meneghetti e il consigliere Giuliano Sacchetto. Presenti anche il presidente di ACI Torino, nonché vice-presidente dell'Automobile Club d'Italia, Piergiorgio Re.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale è intervenuto il sindaco, Daniele Mattio e l'assessora Katia Disderi.

"Ringraziamo Aci Storico, quale organizzatore non a scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione del mondo del motorismo storico", ha affermato Revelli. "Ruote nella Storia 2022 - ha aggiunto - ha offerto ai cultori e ai possessori di queste auto d'epoca una nuova occasione di incontro e di divertimento, proponendo una giornata alla scoperta di un affascinante borgo a bordo di vetture di oltre trent'anni di età.". Tra le 40 auto esposte in piazza della Vittoria anche una Ford Tudor Sedan V8 del 1934 e una Porches 356 A T1 Coupè 1.582 del 1956. La giornata, dopo l'esposizione mattutina, ha visto la sfilata delle vetture nel centro di Revello da dove ha poi preso il via il giro turistico che ha portato il serpentone delle auto fin verso l'Abbazia di Staffarda, che gli equipaggi hanno potuto visitare con una guida a loro riservata.