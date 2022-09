Salone Detroit, tutta esaurita area dedicata a AutoMobili-D

Gli organizzatori del North American International Auto Show (NAIAS) più conosciuto come Salone di Detroit anno annunciato oggi, a due giorni dall'apertura dell'evento alla stampa, che alla manifestazione specializzata AutoMobili-D 2022 focalizzata su tecnologie, prodotti e servizi per la mobilità saranno presenti 133 fra aziende consolidate e start+up.

Novità per l'edizione 2022, AMD - che è appoggiata dalla Michigan Economic Development Corporation e dall'Office of Mobility and Electrification del Michigan - sarà situata in posizione centrale nei padiglioni B e C dell'area espositiva principale di Huntington Place.

Gli espositori AMD spaziano dai servizi di auto connesse e intelligenti a quelli che sono dedicati ai prodotti e servizi di mobilità elettrica ed elettrificazione. Spiccano Magna che sta sponsorizzando 12 università di tutti gli Stati Uniti e del Canada, Plug Zen nuovo sponsor ufficiale del Detroit Auto Show, Phoenix Contact che comprende 15 società tedesche e quattro internazionali, oltre a 55 società di vendita in tutto il mondo., WiTricity è il pioniere nella ricarica wireless per veicoli elettrici con tecnologia di risonanza magnetica, e Tata Consultancy Services (TCS) funge da stakeholder a pieno titolo per il business, offrendo un approccio basato sulla consulenza con un portafoglio integrato di soluzioni basate sulla tecnologia che abbracciano l'intera catena del valore aziendale.

"L'intera area AutoMobili-D - ha commentato Rod Alberts, executive director del Detroit Auto Show - è stata completamente occupata, a dimostrazione del ruolo chiave che queste aziende stanno giocando nel nuovo mondo della mobilità".