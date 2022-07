La Ferrari delle 'Iron dames' pronta per la pista di Spa

Per le Iron dames, compagine al femminile del team Iron Lynx, tutto è pronto per la trasferta sul tracciato belga di Spa-Francorchamps dove, tra una settimana, si correrà per la Totalenergies 24 Hours of Spa.

Per questa gara, a Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey, si unirà la diciottenne Doriane Pin. Sarà la prima partecipazione di un equipaggio tutto al femminile dal 1997.

Iron Lynx parteciperà anche in due formazioni di categoria Pro, con i leader del campionato GTWC Europe Endurance, Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco.

Dopo la vittoria dello scorso anno e la doppietta alla 1000 km del Paul Ricard a giugno, il team Iron Lynx tornerà anche con due equipaggi di categoria Pro. La vettura #51 sarà guidata da Miguel Molina, Nicklas Nielsen e James Calado. La #71, in testa al campionato, sarà affidata a Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco.

"Per molte ragioni, non vediamo l'ora che arrivi la 24 ore di quest'anno a Spa-Francorchamps" ha dichiarato il Team Principal di Iron Lynx, Andrea Piccini.

Fondato nel 2017 a Cesena, Iron Lynx è un Motorsports Lab che nasce dalla passione e dal desiderio di diventare un Racing Team professionista grazie all'impegno dei fondatori e alla straordinaria passione dei piloti. In pochi anni, Iron Lynx ha vinto numerosi titoli rendendolo una delle squadre più promettenti in campo.