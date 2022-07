Mobilize, partnership con ALL-Accor per nuovo ALL Mobilité

Si chiama ALL Mobilité il nuovo servizio di prenotazione di taxi e veicoli a noleggio con conducente, concepito con Karhoo, filiale di Mobilize. Nasce dalla partnership tra Mobilize e ALL-Accor, nata allo scopo di generare una nuova modalità di mobilità. Con ALL Mobilité, gli aderenti al programma fedeltà possono ora prenotare taxi e veicoli a noleggio con conducente sull'App ALL o sul sito All.com1. Se pagano con carta di credito, ottengono automaticamente più punti e possono così decidere di pagare poi la corsa direttamente con i punti.

ALL Mobilité, che copre 490 città europee, ma anche Dubai e New York, risponde a due esigenze in particolare, ovvero alla necessità di spostamenti durante i viaggi, per recarsi in stazione, all'aeroporto o in uno degli alberghi Accor, utile all'estero dove i clienti spesso non sanno quali sono le modalità di prenotazione e pagamento di taxi e veicoli a noleggio con conducente, così come per gli spostamenti nella vita quotidiana, che siano per scopi privati o professionali.

Il servizio permette, in tempo reale, di confrontare le offerte disponibili di taxi e veicoli a noleggio con conducente e di scegliere in base al prezzo, al tempo di attesa, alla categoria del veicolo (elettrico o termico) e alle opzioni disponibili (per esempio il seggiolino per bambini).

Il servizio ALL Mobilité è il frutto di una partnership strategica e tecnologica tra ALL e Mobilize, la Marca del Gruppo Renault dedicata alle nuove mobilità, tramite la start-up Karhoo. La piattaforma di aggregazione della mobilità di Karhoo consente agli operatori professionali del settore alberghiero e dei viaggi e alle aziende di proporre ai propri clienti servizi di taxi e veicoli a noleggio con conducente tramite le proprie App Web e mobili e con i loro brand.