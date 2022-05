Volkswagen ID.Buzz, arriva assieme a personaggi di Star Wars

Volkswagen ha scelto la straordinaria collaborazione di 'Obi-Wan Kenobi' - la nuovissima serie erede di Star Wars che in arrivo su Disney+ il 27 prossimo maggio - per aggiungere una carica emotiva ancora più forte ai suoi veicoli della gamma ID e un ulteriore slancio alla sua e-strategy globale.

Le attività di lancio commerciale del suo iconico furgone elettrico ID. Buzz saranno accompagnate con un spot pubblicitario personalizzato (https://youtu.be/Xrxrygxn2cI ) realizzato in collaborazione con Lucasfilm e Industrial Light & Magic. Sono protagonisti, oltre all'ID. Buzz, anche alcuni personaggi familiari di Star Wars, nonché l'attore protagonista, Ewan McGregor, che fungerà anche da ambasciatore del marchio per Volkswagen.

"Stiamo unendo due forti marchi globali in questa collaborazione e generazioni di fan che sono cresciute con le rispettive icone - ha affermato Klaus Zellmer, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen con responsabilità per vendite, marketing e assistenza post-vendita - Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione creativa congiunta unica.

Ewan McGregor è il nostro partner perfetto come appassionato fan della Volkswagen sin dalla sua infanzia e pilota quotidiano e collezionista di auto Volkswagen".

"Il suo coinvolgimento non solo amplifica la consapevolezza per il nostro marchio, ma aggiunge anche autenticità ai nostri messaggi. Accolgo con favore Ewan come il nostro nuovo ambasciatore del marchio poiché collega perfettamente il nostro affascinante passato con la nostra spinta per un futuro a emissioni zero".

L'attesa per 'Obi-Wan Kenobi' è enorme, poiché i fan di tutto il mondo attendono il ritorno dell'iconico Maestro Jedi ed una analoga connessione emotiva è sentita dagli appassionati di Volkswagen perché ID. Buzz rappresenta il ritorno del Bulli.

Volkswagen e Lucasfilm hanno co-creato due esemplari dell' ID. Buzz Star Wars Edition che sarà presentato alla Star Wars Celebration ad Anaheim, in California, il più grande evento mondiale del suo genere, entro la fine di maggio.