Moto: Vale Rossi in società metaverso, esperienze virtuali

Valentino Rossi, pilota nove volte campione del mondo, icona del motomondiale, uno degli sportivi più famosi e amati di tutti i tempi, fa il suo ingresso nel web3 costituendo una società dedicata a progettare e sviluppare contenuti unici dedicati al brand "VR46" nel metaverso, nel gaming e nel mondo degli NFT (non-fungible token).

VR46 Metaverse nasce dalla joint venture con The Hundred, media holding italiana che metterà a disposizione il suo know-how nel settore per sviluppare esperienze virtuali dedicate ai numerosissimi fans di Valentino Rossi nel mondo, agli appassionati di sport motoristici e ai videogiocatori in generale. La joint venture che ha portato alla nascita di VR46 Metaverse è stata promossa da Nicola Volpi, lead investor di The Hundred".

"Entrare in questo settore è un'avventura davvero stimolante che ho deciso di affrontare in modo strutturato insieme a dei partner di livello - dichiara Valentino Rossi - Mi entusiasma poter raggiungere i fans di tutto il mondo, portando loro l'atmosfera e l'entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand".

Il progetto prevede una roadmap pluriennale, sviluppando contenuti in continua evoluzione all'interno dei metaversi e garantendo un supporto costante negli anni a venire. L'obiettivo di VR46 Metaverse è "ricreare, all'interno dei mondi virtuali persistenti, una piattaforma globale dedicata al Dottore, al VR46 Racing Team e all'Academy: il 'Popolo Giallo' e i fans del motorsport potranno vivere le proprie esperienze di intrattenimento virtuale incontrando i piloti, interagendo con gli altri utenti e perfino gareggiando tra loro".