Autovie: sarà demolito vecchio cavalcavia Nodo Portogruaro

È in programma nel weekend la demolizione del vecchio cavalcavia del Nodo di Portogruaro. A una settimana esatta dall'apertura alla circolazione del nuovo cavalcavia - lungo 103 metri e largo 20 - l'asse strategico viario alla confluenza tra autostrada A4 e A28 verrà interessato da un altro intervento notturno. Necessariamente, per consentire la sicurezza delle maestranze e degli utenti della strada, i lavori verranno effettuati chiudendo al traffico alcuni tratti della A4.

A partire dalle ore 20,00 di sabato 22 gennaio fino alle ore 09,00 di domenica 23 verrà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste e il tratto Latisana - Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Pertanto: chi proviene da Venezia dovrà uscire a San Stino e potrà riprendere la A4 a Latisana. Chi proviene da Conegliano sulla A28 ed è diretto a Trieste dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare sulla A4 allo svincolo di Latisana. Nessun problema per chi percorre la A28 e vuole immettersi in A4 in direzione Venezia.

Infine, chi proviene da Trieste dovrà uscire a Latisana e rientrare allo svincolo di Portogruaro.