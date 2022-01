Guida contromano in A10, anziano fermato da Polstrada

Un'auto che viaggiava contromano sull'A10, in direzione Francia, è stata fermata dalla polizia stradale di Imperia, intervenuta in seguito alla segnalazione al Centro operativo autostradale di Genova. Alla guida c'era un anziano francese, con problemi cognitivi, per il quale la moglie aveva denunciato la scomparsa, denuncia inserita nella banca dati internazionale. Due pattuglie e il personale ausiliario della viabilità dell'Autofiori, sono riusciti a fermare la vettura, una Peugeot rossa con targa francese, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo. L'intera operazione per il ripristino della sicurezza della circolazione, durante la quale nessuno è rimasto coinvolto, è durata una decina di minuti. Il conducente, che era in stato confusionale, è stato condotto in ospedale a Imperia. Ora è in attesa di essere riaffidato ai familiari, rintracciati grazie alla Gendarmeria transalpina.