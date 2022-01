McLaren Speedtail, all'asta uno di 106 esemplari prodotti

Se già la casa d'aste Sotheby's aveva descritto una sua Mclaren Speedtail come "la più veloce, aerodinamica e tecnologicamente avanzata mai realizzata", ora per la supercar è tempo per una nuova asta, firmata questa volta Mecum. Uno dei 106 esemplari prodotti dalla casa automobilistica britannica, sarà infatti 'battuta' a partire dal 6 gennaio, ad un prezzo che con tutta probabilità supererà i tre milioni di dollari.

Con una velocità massima di 250 miglia all'ora e un propulsore ibrido che genera 1035 CV, la Speedtail è l'auto più veloce che la Mclaren abbia mai costruito. A spingerla verso prestazioni 'estreme' ci pensa un motore V8 da 4.0L con doppio turbocompressore e sistema ibrido parallelo. Il futuro acquirente, in ogni caso, non potrà metterla alla prova su strada, in quanto la Speedtail non è considerata 'legale' dal codice della strada statunitense. Per far circolare l'auto, priva di airbag laterali, necessiterebbe infatti di permessi speciali per circolare.

Verniciata di color giallo e grigio spazzolato e lucido all'esterno, a fare da padrona all'interno dell'abitacolo è invece la pelle, trapuntata in giallo e nero. L'esemplare è il numero 100 dei 106 prodotti e ha percorso solo 194 miglia .