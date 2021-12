The Originals Renault: il museo dedicato ai modelli iconici

Dopo aver presentato il concept R5 Prototype all'Iaa di Monaco, Renault si ricongiunge ancora con il suo passato lanciando il suo primo museo virtuale. Si chiama The Original, è disponibile online ed assolutamente gratuito. La piattaforma virtuale ospita anche The Originals Store, il nuovo sito di e-commerce, che consente ai visitatori di ordinare i prodotti derivati, in parte già disponibili presso l'Atelier Renault sugli Champs-Elysées.

I due siti sono già disponibili in sei lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, e nei prossimi mesi ne verranno aggiunte altre. Con il lancio di questo nuovo museo virtuale, Renault offre ai visitatori di tutto il mondo un accesso fluido e senza limiti spazio-temporali al patrimonio culturale francese della marca della losanga. I visitatori potranno accedere ad una vasta quantità di immagini, archivi, dati tecnici di facile comprensione: una visita adatta ai nostri giorni, libera e ludica, ma anche divertente. Ventuno dei mitici modelli della Marca vengono presentati con un'innovativa esperienza tecnologica da vivere grazie al processo di fotogrammetria. Il sito si arricchirà di nuovi modelli da fine Dicembre 2021 per arrivare a 50 nuovi modelli disponibili già a fine Gennaio 2022.

Successivamente, entro fine Dicembre 2022, saranno 80 i veicoli in esposizione.