1000 Miglia Experience: la Jubilee Edition per gli Emirati

Tra le celebrazioni per il 50esimo anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti ci sarà anche la prima gara di auto storiche e supercar sul territorio.

La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si terrà in concomitanza con i festeggiamenti degli Emirati Arabi Uniti, fondati il 2 dicembre del 1971: un regalo che 1000 Miglia Srl e Octanium LLC hanno voluto offrire a questa Nazione. Sono cento le auto che giungeranno da diversi Paesi del mondo per prendere parte alla gara di regolarità, che si svolgerà secondo alcuni principi della 1000 Miglia.

L'evento, a cui si potrà partecipare su invito, è stato presentato ufficialmente ieri ad Abu Dhabi. Una manifestazione che vedrà come partecipanti vip provenienti dal mondo dell'arte, del business e dello sport. La 1000 Miglia Experience Uae Jubilee Edition sarà una vera e propria prova di resistenza dove verranno testate le abilità di navigazione e la capacità di lavorare in squadra dei partecipanti lungo un percorso di circa 1600 chilometri.

Inizierà dall'Expo di Dubai, dove le 100 auto in gara sosteranno per un'intera giornata regalando la possibilità al pubblico e a tutti gli appassionati di ammirare alcuni dei modelli più rari e prestigiosi al mondo, con l'opportunità di incontrare i piloti e i vip che prenderanno parte alla gara.

Aldo Bonomi, Presidente dell'Automobile Club di Brescia, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di essere qui a condividere con tutti voi la presentazione di questo nuovo evento che celebra la Freccia Rossa, esaltandone i valori e la storia.

Il progetto 1000 Miglia Experience Uae Jubilee Edition ci permette di portare lo spirito che anima la Freccia Rossa in un territorio finora inesplorato, con l'obiettivo di trasmettere le emozioni, la passione, le esperienze e la vocazione sportiva della Corsa che solo 1000 Miglia può offrire. Aggiungo - prosegue Bonomi - che un evento come la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition, a cui partecipano equipaggi da tutto il mondo, rappresenta una vetrina internazionale che offre visibilità e parla dell'unicità e della bellezza dei territori degli Emirati, proprio come fa 1000 Miglia in Italia con i territori del nostro Paese".

Alberto Piantoni, Ceo di 1000 Miglia Srl ha commentato: "La storia della 1000 Miglia, dalla sua nascita nel 1927 ad oggi, è un viaggio affascinante pieno di ispirazione e di idee che vanno ben oltre un semplice evento motoristico. Fin dalla sua nascita, la 1000 Miglia è stata considerata un evento pari a un Gran Premio di velocità su circuito e dal 1977 la rievocazione della gara storica si è trasformata nella più importante gara di regolarità per auto d'epoca del mondo, la Freccia Rossa, rimasta fedele al percorso tradizionale".

"Con la sua storia e il potenziale sviluppo racchiuso nella Corsa e nel suo marchio - ha aggiunto Piantoni - 1000 Miglia è oggi un brand che vive tutto l'anno e trova espressione in eventi puramente sportivi e altri di natura più esperienziale.

1000 Miglia è diventata a tutti gli effetti una vera e propria piattaforma di comunicazione, capace di veicolare messaggi diversi a un pubblico sempre più eterogeneo, rimanendo fedele al suo Dna e alla sua storia quasi secolare. Il carattere internazionale del marchio e le conseguenti potenzialità di comunicazione si manifestano nei numeri che accompagnano gli eventi ufficiali della 1000 Miglia. Questi eventi, sia negli USA, in Giappone che qui negli Emirati Arabi Uniti e ovviamente in Italia, attirano partecipanti da tutti e 5 i continenti, da oltre 40 paesi".