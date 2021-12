Spagna: legge inasprisce sanzioni per cellulare al volante

Sei punti sulla patente in meno e non più solo tre se si parla al telefono mentre si guida; casco obbligatorio per chi va in monopattino elettrico; tasso alcolemico consentito uguale a 0 per tutti i minorenni autorizzati alla guida di qualche veicolo a motore: sono alcune delle misure previste da una nuova legge approvata definitivamente dal Parlamento in Spagna. Lo si apprende da comunicati ufficiali e dai media iberici.

L'obiettivo, spiega una nota del governo, è "ridurre gli incidenti" migliorando l'attuale legge sulla patente a punti, considerata "valida" per aumentare la sicurezza sulle strade ma bisognosa di aggiornamenti per essere "più efficace".

Un'altra delle misure introdotte nella legge è il divieto di superare di 20 chilometri all'ora limite di velocità consentito in una determinata strada in fase di sorpasso.