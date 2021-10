Aston Martin DB5, l'auto di James Bond secondo Playmobil

Una delle auto più iconiche della storia cinematografica, l'Aston Martin DB5 di James Bond, è stata riprodotta in versione 'modellino' da Playmobil. La leggendaria auto che appare nell'episodio 'Goldfinger' (1964) della celebre saga cinematografica di 007, ed è stata replicata in scala per la gioia dei collezionisti. Il prezzo al pubblico della mini-DB5 è di 79,99 euro e il kit può essere acquistato direttamente sul sito del produttore di giocattoli tedesco. Nel terzo film di James Bond, la spia più famosa del cinema si trovava a dover affrontare il nemico Auric Goldfinger. Dalla parte di Bond, nella trama, c'era una speciale Aston Martin DB5, personalizzata con un equipaggiamento 'speciale'. Questo accoppiamento ha segnato anche l'inizio di un rapporto speciale tra 007 e la DB5 che da allora ha attraversato sette film di James Bond e oltre cinquant'anni di storia del cinema.

Come l'esemplare del film, anche il modellino firmato Playmobil è ricco di dettagli degni della 'spia di Sua Maestà', a cominciare dalla targa rotante e dalla paratia posteriore a prova di proiettile. Non potevano mancare nemmeno il paraurti estensibile, il sedile del passeggero eiettabile, le mitragliatrici nascoste dietro i fari e gli speroni estensibili taglia pneumatici montati direttamente sui cerchi.