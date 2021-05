Lavori su Ss18 Calabria, limitazioni a circolazione stradale

Per lavori di pavimentazione lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in provincia di Cosenza, a partire da domani mercoledì 12 maggio, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare. Lo rende noto l'Anas. "Nel dettaglio, fino al prossimo 12 luglio 2021 - riferisce un comunicato - sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari compresi tra il km 243,786 (Tortora) e il km 353,450 (Nocera Terinese), con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 Km/h nell'area interessata dal cantiere, in funzione dell'avanzamento dei lavori".