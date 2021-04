MIMO 2021, confermato dal 10 al 13 giugno

Confermata l'edizione 2021 di Milano Monza Motor Show che si svolgerà dal 10 al 13 giugno, in presenza e anche in streaming. La decisione è stata presa dagli organizzatori insieme ai partner istituzionali con i quali è stato messo a punto un format che possa garantire la sicurezza di pubblico e addetti ai lavori che parteciperanno in presenza, oltre alla possibilità di assistere in streaming alla manifestazione per chi non vorrà o potrà muoversi per recarsi a Milano. "Il contatto costante con le istituzioni - ha commentato Andrea Levy, Presidente MIMO - come Regione Lombardia e le due amministrazioni comunali, ci ha permesso di modulare il nostro format in modo da renderlo sicuro e flessibile. MIMO 2021 sarà una grande occasione per tutto il sistema automotive, a partire dalla giornata stampa di giovedì 10 giugno in cui media, istituzioni e brand potranno incontrarsi e discutere future partnership. Sentiamo le case automobilistiche, i giornalisti: c'è una grande voglia di ripartire e noi vogliamo essere il contenitore in cui farlo, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza". Di parere positivo anche le istituzioni coinvolte. "La Lombardia - ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana - si conferma, attraverso i numeri, un territorio importantissimo per quanto riguarda il settore automotive. Costruttori e aziende trainano il mercato e questa edizione di MIMO rappresenta, in un momento particolare come questo, il desiderio di conoscere le novità più interessanti".

Anche il sindaco di Milano si è espresso a favore della manifestazione. "Sono soddisfatto che sia stata trovata una soluzione - ha dichiarato Giuseppe Sala - che consenta di vivere in piena sicurezza di persona, ma anche a distanza via streaming, gli appuntamenti del Milano Monza Motor Show 2021.

Milano saprà essere protagonista di questa manifestazione con l'esposizione dei più innovativi modelli lungo le vie del centro, ma soprattutto grazie al focus sulle auto elettriche e ibride che sarà ospitato in piazza Castello. Il fatto che sempre più aziende costruttrici di veicoli stiano investendo sulla sostenibilità è un segnale molto importante che ci fa sperare per il futuro del settore e della mobilità a Milano e in tutte le città del mondo, un futuro che non può che essere green". Un evento vissuto come una ripartenza, come sottolineato da Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: ''Salutiamo con soddisfazione la ripartenza MIMO, importante segnale di ripresa dalla drammatica pandemia. L'evento ci consegna l'opportunità di uno splendido excursus sullo stato dell'automobile e della mobilità sostenibile". Saranno quindi quattro giorni di evento con esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro di Milano. Il sito internet sarà poi un valore aggiunto di MIMO 2021, perché sarà lo strumento attraverso il quale i modelli esposti e gli eventi della manifestazione potranno entrare nelle case di utenti e appassionati impossibilitati a partecipare allo show. Dal portale ufficiale di MIMO, sarà possibile seguire in streaming tutto quanto accadrà a Milano e a Monza dal 10 al 13 giugno 2021.