Auto, all'asta replica della DeLorean di "Ritorno al futuro"

Una replica della macchina del tempo DeLorean di "Ritorno al futuro" viene messa all'asta per beneficenza. I proventi andranno alla Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sul Parkinson, morbo di cui è affetto la star del cinema.

Non si tratta di un esemplare originale del film, ma è dotato anche di un "condensatore di flusso" utilizzato sullo schermo, la parte che consente il viaggio nel tempo e nella storia. Il condensatore di flusso su questa macchina è stato utilizzato in tutti e tre i film "Ritorno al futuro".

A parte gli altri accessori "Ritorno al futuro", comprese prese d'aria giganti sul retro e i "circuiti temporali" nell'abitacolo, la DeLorean appare meccanicamente di serie. Ciò significa che un V-6 da 2,8 litri si trova dietro il conducente (e il condensatore di flusso). Questo propulsore è collegato a una trasmissione automatica a 3 velocità.

La DeLorean DMC-12 è nata da un'idea dell'ex dirigente della General Motors John Z. DeLorean, che ha deciso di avviare la propria casa automobilistica dopo una carriera di successo in GM che includeva il lancio della Pontiac GTO. All'inizio quest'auto impressionò con le sue porte ad ali di gabbiano e i pannelli della carrozzeria in acciaio inossidabile, ma col tempo è stato un vero e proprio un fallimento finanziario.

Quando il DMC-12 ottenne il suo ruolo da protagonista in "Ritorno al futuro", la DeLorean Motor Company era già storia.

Tuttavia, il film e i suoi due sequel hanno reso il DMC-12 un cult nell'immaginario popolare.

Il sito dell'asta - che resterà aperta fino al prossimo 15 aprile - stima il valore di questa replica a 500.000 dollari, un po 'caro considerando che un'auto del film originale è stata venduta per 541.000 dollari in un'asta di beneficenza nel 2011.

Nonostante l'assenza di un veicolo prodotto negli ultimi quarant'anni, lo storico nome della casa automobilistico è ancora attivo e sta vagliando un ritorno sulle scende dell'iconico modello che potrebbe - dati i tempi e le circostanze -abbracciare tecnologie di alimentazione ecosostenibili e pulite.