Sul monopattino 'carico' in tangenziale, multato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Lunedì scorso, a bordo di un monopattino e con un carico molto ingombrante di materiali edili appena acquistati, 'sfrecciava' in tangenziale per tornare a casa, ma è stato fermato da una pattuglia della polizia locale di Bologna.



Il conducente, un 23enne residente a Bologna, è stato sanzionato per circolazione in tangenziale con veicolo non ammesso e per sovraccarico. Portava infatti pannelli fonoassorbenti, poliuretano espanso e altri articoli di bricolage. Con gli agenti si è giustificato dicendo di aver seguito la strada indicata dal navigatore del cellulare. Per multarlo in 'sicurezza', gli agenti hanno dovuto caricare il ragazzo, il monopattino e la spesa sull'auto di servizio e sono usciti dalla tangenziale, fermandosi in un luogo adatto a redigere il verbale. (ANSA).