Autostrade siciliane, al via monitoraggio ponti e viadotti

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Autostrade Siciliane ha avviato la fase operativa del nuovo progetto di sorveglianza, controllo, ispezione e monitoraggio dei ponti e dei viadotti dell'A18 Messina-Catania e dell'A20 Messina-Palermo, come programmato nel piano triennale 2019/2021. "Un progetto, in aggiunta ai controlli e agli interventi già in itinere, che riunisce tecnici del Consorzio, imprese specializzate, rappresentati del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina, del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università dei Catania e il Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico (C.i.a.s.)", afferma una nota. Il team ha avviato i lavori di un nuovo sistema "di monitoraggio e intervento su ponti e viadotti gestiti. "Da quando ci siamo insediati - afferma il Presidente della società Francesco Restuccia - ci siamo proposti di spingere al massimo sul tema sicurezza delle nostre infrastrutture autostradali, nell'ottica di una tutela concreta e operativa di un patrimonio che è di tutti i cittadini, siciliani e non. Questo processo, che non ha precedenti e ora messo a sistema, va esattamente in questa direzione". (ANSA).