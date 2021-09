DS 4, 3 versioni dal design unico per suv coupé futuristico

Un design seducente e pronto a sorprendere che interpreta in maniera esclusiva la nuova tendenza dei suv coupé del marchio. Sono disponibili tre versioni: DS 4, DS 4 Cross, DS 4 Perfomance Line per soddisfare le preferenze dei clienti nel segno di un comune denominatore.

Il design di ogni modello DS Automobiles dimostra una effervescenza e creatività fuori dal comune. D'altro canto, lo stile continua a rimanere uno strumento di seduzione fondamentale, pronto a sorprendere ancora prima di premere il pulsante di accensione della vettura.

DS 4 mostra già al suo esordio come il centro stile sia stato in grado di uscire dagli schemi per conferire un'identità esclusiva e dalla forte personalità.

Lo dimostrano le proporzioni della carrozzeria (larghezza di 1,83 metri e grandi ruote con cerchi fino a 20 pollici, per una lunghezza di 4,40 metri e un'altezza contenuta in 1,47 metri) capaci di offrire un'auto dalle dimensioni generose e dall'aspetto di grande impatto.

Gli elementi stilistici principali si trovano nel frontale che sfoggia una nuova firma luminosa. I proiettori del sistema DS Matrix Led Vision combinano luci a matrice di LED e direzionali: il sistema si compone di un totale di 98 LED. Gli stessi fari sono collegati alla griglia dalle DS Wings, che si contrappongono alla tridimensionalità della stessa griglia con i motivi a punta di diamante. Lateralmente, il profilo scultoreo che fa parte degli stilemi DS Automobiles, vanta una fluidità ispirata da linee nette e pulite.

La visione della vettura, si chiude con un lunotto particolarmente inclinato, dove una serigrafia smaltata riprende il prestigio dell'originale progetto. Una nuova generazione di firma luminosa è presente anche sul retro, con un effetto a scaglie inciso al laser. Fedele alla filosofia "hand-made", anche questo modello si presenta con tre distinte personalità.

Su DS 4, al centro della gamma, l'eleganza domina grazie al tetto nero a contrasto, sottili tocchi cromatici e un design atletico. DS 4 Cross offre invece una percezione visiva simile a un suv coupé, con la parte inferiore del paraurti avvolto da una protezione e da una vernice color nero opaco, il contorno superiore dei finestrini nero lucido, il tetto nel colore della carrozzeria, la griglia della calandra nero brillante, le barre al tetto e i cerchi dal design distintivo. Più dinamica, DS 4 Performance Line offre una finitura esterna con un Black Pack.