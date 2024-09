Dongfeng presenta i modelli E5 Phev e Glory 600

DFSK, acronimo di Dongfeng Sokon Automobile, nel suo primo evento ufficiale in Italia ha presentato alla stampa i nuovi modelli E5 Phev e Glory 600.

Entrambi vanno a completare la gamma del brand e, mentre il primo è un veicolo ibrido plug-in, il secondo, a 7 posti, è al vertice dell'offerta della serie Glory.

Tornando all'offerta del marchio, questa presenta un'ampia scelta di modelli con motorizzazione termica, a ragione del fatto che gran parte dei clienti italiani resta orientata verso questa soluzione tecnica. Le vetture DFSK, inoltre, grazie ad un accordo con Landi Renzo, possono essere dotate, dell'impianto GPL per ridurre i consumi e limitare l'emissione di CO2.

La rete di vendita, distribuita su tutto il territorio nazionale, al momento annovera circa 100 showroom e service, con l'ambizione di una totale copertura del territorio.

A livello di prezzi, l'E5 Phev ha un listino di 36.888 euro, mentre la Glory 600 un prezzo di 29.588 euro, e la gamma Glory parte da un costo di 17.988 euro per la Glory 500.



